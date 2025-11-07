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Про событие
В этот вечер Melodica собирает свой полный резидентский состав, чтобы погрузить зал в фирменное звучание проекта — от глубоких мелодичных вибраций до напора тёмного техно. Атмосфера близости, драйв и энергия тех, кто создаёт Мелодику изнутри. Line-up: Iberian muse B2В Utlov Talion B2B Shukur Vera Aire Hann;es Alina Prox Uzun Vlad Ninja
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