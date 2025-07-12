Летняя вечеринка на террасе и цифровая выставка на главной сцене. Melodica — это цифровая культура, визуальные эксперименты, музыка и искусство. Приходи не только танцевать, но и смотреть, чувствовать, осмыслять. 1. Терраса Музыкальный марафон под открытым небом от резидентов Melodica. Именно они определяют звучание и задают ритм этому лету — глубокий, чувственный и по-настоящему летний. 2. Мейн Выставка цифрового искусства «Избыточность». Художники исследуют грань между выразительностью и перенасыщением в эпоху бесконечного контента и визуального шума. Это не просто выставка — это высказывание. Танцы на террасе. Искусство на мейне. Всё это — Melodica. Line-up: Shukur b2b Leoka / Iberian Muse b2b Utlov / Talion / Ksu / Vera Aire / Hannes / Uzun / Alina Prox Выставка цифрового искусства: Chto Za (Melodica) Slava Saf (Black april) Artur Sofin (Black april) Akopto (Березовый промт) Mihail Nadimov (Березовый промт) Рекомендуемый дресс-код: — тёмный кэжуал, тотал-блэк, сдержанная классику — образы без ярко выраженного спортивного уклона — общий вайб — уверенно, спокойно, стильно