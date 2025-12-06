ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Melodica 2 Years | Space Food

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Организаторы отмечают два года, объединяя резидентов в формате face2face и усиливая вечер хедлайнерами Space Food. За это время проект прошёл путь от камерных встреч до крупных ивентов и стал заметным голосом на московской сцене — организаторы продолжают двигать его вперёд, менять и улучшать, потому что любят музыку, свою аудиторию и то, что создают. В эту ночь будет мелодичность, динамика и характер Melodica, которые сойдутся воедино. Хэдлайнер ночи - Space Food. Дуэт с мировым резонансом, чьи релизы выходят на Stil Vor Talent, Multinotes и Siona, а треки играют Sebastien Leger, Oliver Koletzki и Miss Monique. Их сет станет тем самым точным акцентом, который задаст тон всей ночи.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста