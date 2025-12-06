Организаторы отмечают два года, объединяя резидентов в формате face2face и усиливая вечер хедлайнерами Space Food. За это время проект прошёл путь от камерных встреч до крупных ивентов и стал заметным голосом на московской сцене — организаторы продолжают двигать его вперёд, менять и улучшать, потому что любят музыку, свою аудиторию и то, что создают. В эту ночь будет мелодичность, динамика и характер Melodica, которые сойдутся воедино. Хэдлайнер ночи - Space Food. Дуэт с мировым резонансом, чьи релизы выходят на Stil Vor Talent, Multinotes и Siona, а треки играют Sebastien Leger, Oliver Koletzki и Miss Monique. Их сет станет тем самым точным акцентом, который задаст тон всей ночи.