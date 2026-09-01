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M.E.G / Nerak

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Ночь, мощная по звучанию и составу. Главные гости — M.E.G и Nerak. Российский дуэт, покоривший сцену Tomorrowland и получивший признание от David Guetta и Swedish House Mafia. Их треки выходят на ведущих мировых лейблах Axtone и Armada Music, а сеты всегда отличаются плотным, качающим грувом. Вместе с ними резиденты клуба: Highlite, Deomid, Zakir, Kiida и Nelli. Вход свободный, по предварительной регистрации. Регистрация открыта до 11.09

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