Ночь, мощная по звучанию и составу. Главные гости — M.E.G и Nerak. Российский дуэт, покоривший сцену Tomorrowland и получивший признание от David Guetta и Swedish House Mafia. Их треки выходят на ведущих мировых лейблах Axtone и Armada Music, а сеты всегда отличаются плотным, качающим грувом. Вместе с ними резиденты клуба: Highlite, Deomid, Zakir, Kiida и Nelli. Вход свободный, по предварительной регистрации. Регистрация открыта до 11.09