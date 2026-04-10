Ночь, в основе которой стоит музыка и те, кто её создаёт. Ведущие артисты вечера — M.E.G & Nerak. Дуэт, чьи релизы выходят на Axtone и Armada, а треки звучат в сетах David Guetta и Swedish House Mafia, включая их узнаваемый хит Все (Everybody). Сегодня их фокус — актуальное звучание и постоянная студийная работа, формирующая их живые сеты. Ты погрузишься в двухчасовую глубину звука, где каждый трек — часть большой музыкальной истории. Все, кто отвечает за музыку этой ночью —профессионалы, для которых студия остаётся ключевой точкой притяжения. Звуковая система Danley Sound раскрывает каждую деталь, сохраняя глубину и точность звучания.