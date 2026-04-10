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M.E.G & Nerak

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Ночь, в основе которой стоит музыка и те, кто её создаёт. Ведущие артисты вечера — M.E.G & Nerak. Дуэт, чьи релизы выходят на Axtone и Armada, а треки звучат в сетах David Guetta и Swedish House Mafia, включая их узнаваемый хит Все (Everybody). Сегодня их фокус — актуальное звучание и постоянная студийная работа, формирующая их живые сеты. Ты погрузишься в двухчасовую глубину звука, где каждый трек — часть большой музыкальной истории. Все, кто отвечает за музыку этой ночью —профессионалы, для которых студия остаётся ключевой точкой притяжения. Звуковая система Danley Sound раскрывает каждую деталь, сохраняя глубину и точность звучания.

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