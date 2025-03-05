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Медленные берега

Московский музей современного искусства (ММОМА)
Петровка 25

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка художницы Евгении Тут раскрывает собирательный образ внутреннего мира художника-путешественника. Работы Евгении метафоричны и создают не буквальные картины ландшафтов, а ментальные пространства, полные эмоций и визуальных впечатлений. В современном мире информационной перегрузки и высоких технологий проект приглашает зрителя к поиску заповедного места — внутреннего убежища, где можно восстановить связь с собой. Через путешествие по созданной художницей «ментальной карте» зритель погружается в воображаемые пространства, где личные воспоминания и чувства формируют новый универсальный язык. Экспозиция строится на основе мультимедийных произведений Евгении – видео, инсталляций, фотографий и графики. Шесть разделов плавно переходят друг в друга, создавая единую ткань воспоминаний и ощущений. Открывает выставку раздел посвященный теме междисциплинарного интереса художницы к паре «пространство-письменность», рассказывая о методах исследования пространств и территорий. Свои ощущения от жизни художница записывает штрихами пера в так называемых «дневниках» и фиксирует в серии фотографий, снятых на смартфон в пути. Траекторию путешествия формирует серия графических работ «Путь» где множество точек выстраиваются в уникальные линии, формируя гудящие облака ментальной наполненности. Завершающий раздел выставки «Восход над морем» отсылает к тому самому искомому месту сакральной встречи. Выставка работает каждый день кроме понедельника.

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