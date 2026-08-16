Утренняя практика — медитация на матрасах в бассейне на крыше. Участие смогут принять всего 30 гостей, которые первыми окажутся в комплексе. Гости расположатся на мягких матрасах, которые создадут ощущение парения над водой, и под открытым небом плавно погрузятся в медитацию под звуки поющих чаш. Это отличная возможность перезагрузиться и неспеша начать выходной день. Сбор участников в 7:30 утра. Продолжительность медитации 40 минут, а далее гости смогут насладиться посещением термального комплекса, которое также входит в билет.