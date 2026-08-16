ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Медитация на матрасах в бассейне

Gremm, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Утренняя практика — медитация на матрасах в бассейне на крыше. Участие смогут принять всего 30 гостей, которые первыми окажутся в комплексе. Гости расположатся на мягких матрасах, которые создадут ощущение парения над водой, и под открытым небом плавно погрузятся в медитацию под звуки поющих чаш. Это отличная возможность перезагрузиться и неспеша начать выходной день.   Сбор участников в 7:30 утра. Продолжительность медитации 40 минут, а далее гости смогут насладиться посещением термального комплекса, которое также входит в билет.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста