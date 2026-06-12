Стресс от реалий современного мира бьёт по физическому и эмоциональному здоровью. Универсальной таблетки от этого нет, но есть мощная профилактика — медитация. Она кардинально меняет то, как ты реагируешь на проблемы и напряжение. Медитация — это тренировка мозга на тишину. Если в спокойные моменты практиковать осознанное отключение, мозг успевает восстановиться. И тогда в волнительные времена сохранить спокойствие гораздо проще. Во время практики ты учишься быть в настоящем моменте. Концентрируешься на том, что происходит прямо сейчас, и принимаешь всё без оценок. Просто позволяешь вещам быть, не давая им завладеть тобой. Это и есть первый шаг к изменениям. Программа: — Гипно-медитация «Активация внутреннего ресурса». — Проработка тревожности и душевного дискомфорта. — Снятие раздражения и стабилизация эмоций. — Возвращение контакта с собственными ощущениями. — Восстановление уверенности в себе и своих силах. Для кого: — Для женщин. — Для тех, кто хочет снизить тревогу и раздражительность. — Для тех, кто хочет стабилизировать эмоциональное состояние. — Для тех, кто хочет обрести уверенность в собственных силах. Никаких специальных знаний не нужно — медитировать может каждый. Кто ведёт: Мария Рудковская.