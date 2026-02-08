Программа сказки для девушек/женщин, которые устали тащить всё на себе, когда режим «всё сама» на пределе и хочется просто отдохнуть, на ручки, перезагрузиться, побыть в коконе, безопасности, в тепле, уюте и чтобы кто-то позаботился. Эта практика для каждой женщины, которая хочет поддержки и внутреннего уюта. Программа создана на основе личного опыта ведущей и откровений участниц — многих женщин, которые, будучи «достигателями», временно утратили связь с женственностью и своей детской, спонтанной частью. Эта медитативная сказка предлагает настоящее внутреннее путешествие, возвращающее ощущение бережной заботы и наполняющее глубоким теплом. Тепло, подобное кленовому сиропу, нежно растекается внутри. Практика погружает в состояние, где остаётся только следовать за голосом и растворяться в ритме лёгких, убаюкивающих покачиваний. 2 часа станут ресурсной перезагрузкой, остановкой где тебе можно просто быть, не бежать, не контролировать, не достигать, а быть маленькой девчонкой, дурачиться, плакать, смеяться, знать, что тебе можно быть любой и это нормально. Ощущения после практики — словно после длительной дороги ты оказываешься дома, в ванной с тёплой пеной, а потом ложишься на огромную кровать с ароматом свежести и укрываешься тяжёлым одеялом.