Медитировать, практиковать, пробовать новое, слушать концерты, радоваться погоде и друг другу :) Организаторы фестиваля — компания Organic People, популяризирующая йогу и здоровый образ жизни, начиная с 2012 года. Она известна своими социальными проектами: «Йога в парках», «Медитация в парках» и Международный день йоги, который каждый год посещают более 100 тысяч человек. На Международном дне медитации соберутся одни из лучших представителей различных школ и традиций методов медитации, будет организовано более 40 площадок с практиками, лекциями и мастер-классами. Ты узнаешь о современных и традиционных техниках медитации и преимуществах ее использования в повседневной жизни. Мероприятие начнется с массовой практики медитации. Массовая медитация пройдет при поддержке генерального партнера фестиваля радио Relax FM, а проведет ее звездный гость, имя которого пока организаторы держат в секрете. Что будет: - медитации, - йога, - лекции о здоровом образе жизни, - лекции о красоте, правильном питании и саморазвитии, - концерты классных музыкальных групп, - экстатик, - эко-маркет, - игра «Лила», - авторские мастер-классы ведущих преподавателей и другое. Любителей музыки ожидают сцены с живыми выступлениями артистов разных направлений — киртан (мантры), электро, джаз и саундхилинг. На фестивале также будет работать детская зона и Organic People Market — маркет тематической продукции — дизайнерская и йога одежда, редкие изделия ручной работы из разных стран, продукты полезного питания, натуральная косметика, экотовары и вегетарианский фудкорт. Дресс-код: «only white» — только белый. Вход на фестиваль свободный, но будет работать ВИП зона, в которой ведущие преподаватели и мастера медитации и йоги и других практик проведут свои эксклюзивные мастер-классы.