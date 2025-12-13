Проект «План П» художницы Аси Заславской обращается к призрачной фигуре привратника — обитателя ячейки П. Пространство, изначально не предназначенное для проживания, становится местом для художественного высказывания — минималистичной архитектурной композиции. Ты можешь обсудить проект и идеи художницы на сессиях медиации. Встречи построены на активном взаимодействии с медиатором и предполагают твою включённость в разговор об увиденном. Расписание смотри на сайте.