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Медиация по проекту Аси Заславской в Доме Наркомфина

Дом Наркомфина, Новинский бульвар, 25к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Проект «План П» художницы Аси Заславской обращается к призрачной фигуре привратника — обитателя ячейки П. Пространство, изначально не предназначенное для проживания, становится местом для художественного высказывания — минималистичной архитектурной композиции. Ты можешь обсудить проект и идеи художницы на сессиях медиации. Встречи построены на активном взаимодействии с медиатором и предполагают твою включённость в разговор об увиденном. Расписание смотри на сайте.

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