О чём мы мечтаем? Мечты – это маячок к действию. Тот сигнал, по которому ты понимаешь, куда идти. Мечты помогают наполнять жизнь смыслом, а самое главное — удовольствием. Но что, если ты не знаешь, о чём мечтать? Или о том, как прийти к своей мечте? Сыграй в психологическую игру, цель которой — осознать свою мечту и получить поддержку на пути к её исполнению. Как всё будет проходить: 1) Раздаются карточки с ролями, которые ты будешь исполнять во время игры: оптимист, визуализатор, практик, почемучка. Что у тебя получается лучше всего? 2) Формулируешь мечту! Чего ты хочешь, если бы не было никаких ограничений? 3) Обсуждение. На обсуждение мечты будет отдельное время. Все участники группы будут помогать формулировать и дополнять мечту: кто-то поможет с визуализацией, кто-то с тем, чтобы составить план, а кто-то сможет приободрить в момент сомнений. 4) Время для рефлексии. Я правда этого хочу? Что мне важнее всего в этом? Какой я? Как я обращаюсь со своими желаниями и мечтами? Карточки с рефлексивными вопросами помогут лучше осознать свои чувства, мотивации, возможности и ограничения. 5) Корректировка и дополнение, детализация своей мечты. Исходя из того, что ты узнал во время обсуждения, дополняете или корректируете свою мечту. 6) В конце встречи заполняешь чек-лист по исполнению мечты и подводишь итоги, что получилось понять за это время, что было полезно и ты будешь использовать в дальнейшем. Встреча пройдёт в небольшой компании: всего будет 10 человек. Запись в ТГ Для этого напиши, что хочешь записаться на игру про мечты. Стоимость: 2000р./ 1600р, если приходишь с другом Включён депозит 1000р. на покупки в кофейне