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Мечта 360°

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Адель Левитовой: как мечта может стать реальностью не через фантазии, а через образы, которые помогают лучше понять себя Картины построены вокруг «колеса баланса»: каждая отражает одну из сфер жизни — отношения, тело, работу, внутренний мир. Вместе они складываются в целостную картину гармонии. Адель Левитова рисует интуитивно, без эскизов, доверяя первому импульсу. Её работы — открытые образы, в которые легко вписать себя. Люди на картинах не имеют конкретных черт. Это позволяет увидеть в них не чужую жизнь, а свои желания и возможности. Каждое полотно работает как зеркало и помогает услышать себя. Для художницы живопись — часть личной практики. Она превращает «идеальные моменты» в визуальные ориентиры, которые могут менять настроение и возвращать фокус на важное. Выставка приглашает не просто посмотреть, а задуматься: как выглядит ваша «карта жизни» и что в ней можно заметить или изменить. Время работы: ежедневно 9:00 — 22:00

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