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MDM Party

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Новое Melodic Death Metal Party с участием Cover of Bodom, Hate Crew Angels и Instorm! Сет из песен Children Of Bodom, а также выступления дружественных Instorm с авторским материалом. Билеты в предпродаже дешевле. На входе — дороже. Количество строго ограничено.

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