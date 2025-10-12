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Новое Melodic Death Metal Party с участием Cover of Bodom, Hate Crew Angels и Instorm! Сет из песен Children Of Bodom, а также выступления дружественных Instorm с авторским материалом. Билеты в предпродаже дешевле. На входе — дороже. Количество строго ограничено.
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