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Игровой поп-ап 67

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

670₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Первый в мире 67 ПопАп ГЛХФ, где, как всегда, будешь ломать барабаны и прямо во время ивента их чинить, играть в консоли, ДнД и настолки. Билеты по ссылке через бот в тг. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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