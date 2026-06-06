Игровой поп-ап 67
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
670₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Первый в мире 67 ПопАп ГЛХФ, где, как всегда, будешь ломать барабаны и прямо во время ивента их чинить, играть в консоли, ДнД и настолки. Билеты по ссылке через бот в тг. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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