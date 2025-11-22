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Майя Плисецкая. И дольше века

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о женщине, ставшей частью великой истории Большого театра и мирового балета в старинной усадьбе. Вместе с Алексеем Исайчевым — филологом, историком балета и ведущим научным сотрудником Большого театра — ты погрузишься в блистательную и драматичную историю жизни великой примы, легенды мирового балета Майи Плисецкой. Майя Плисецкая — олицетворяет искусство, которому она посвятила всю жизнь. Беспрецедентное творческое долголетие, более 65(!) лет на сцене, вопреки установленному в профессии сроку в 20 лет. 4000 раз умирал её бессмертный Лебедь, более 350 раз погибала Кармен и рекордных 800 раз в «Лебедином озере» непревзойденной королевой лебедей была именно она. Майя — часть великой истории Большого театра и мирового балета. Ниспровергательница штампов и непримиримый враг рутины, создательница «плисецкогостиля» танца и собственного репертуара в соавторстве смужем-композитором Родином Щедриным. Ей подражали и поклонялись, её ненавидели и долго не выпускали на гастроли, её мнение дорого стоило в профессиональной среде. Каждая ее роль придирчиво разбиралась, её гардероб считали эталонным. Первая из советских балерин, Плисецкая участвовала в модных показах, позировала фэшн-фотографам и тем самым вышла за пределы закрытого балетного мира. Абсолютная женщина, уникальная в каждом своём возрасте. На орбите её внимания были люди планетарного масштаба: Шагал, Аведон, Карден, Григорович, Бежар. В стоимость входит приветственный бокал игристого и лёгкие закуски.

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