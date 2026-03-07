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Будешь праздновать год со дня выхода одного из самых обсуждаемых альбомов Леди Гаги — Mayhem. Тебя ждут: — Два этажа яркого и масштабного пространства. — Плейлист длительностью в 5 часов состоящий только из песен Гаги. — Отдельный сет с альбомом Mayhem. — Фотозона в стиле эстетики альбома Mayhem. — Атмосферное шоу. — Розыгрыш крутых и ценных подарков. — Коллекционная карточка с Леди Гагой каждому гостю на входе.
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