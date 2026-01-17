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Матрица. Russian Code

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 1555₽ до 3555₽
Возраст 18+
Стендап
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Про событие

Когда весь мир захвачен Искусственным Интеллектом и Оливье, выйти из Матрицы новогодних праздников поможет только музыка. Вспомни, что ты можешь больше, чем просто есть салаты. Пришло время вернуться к себе настоящим и зажечь так, как могут только в России. На 3-х танцполах Community развернётся танцевальное противостояние между агентами Матрицы и жителями Зиона. Выбирай сторону, создавай образ и приходи! Также тебя ждёт тематический маркет, предсказания Пифии и шоу-перформансы. За твою душу, уши и внимание поборятся более 20 артистов от промо-команд Galaxy Tales, Videnie & Pulse: Stereoporno Spacetime djs Alena Darkwozhd (live instrumental) Anely kiyaro (tulum) Teo mara (goa) Galaxy gipsy (poetry dj-set) Julia milows (live vocal) Padre Blasian salta Lubovnik vselennoy Lena rave Kris Bblaze Kolupaev Magician Dary ann Kamakai Shafkat Konstantino Vladimir pozitive Setina Sveta rain Dress Code: тёмные цвета, кожа, латекс и очки, если ты агент Матрицы. Радикальное самовыражение и яркость, если ты житель Зиона. Дополняем элементами русского стиля.

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