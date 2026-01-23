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Мастерская ненасильственного общения

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Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Для тех, кто знаком с теорией ненасильственного общения, но хочет научиться применять её в жизни. Сколько бы люди ни читали о «правильной» коммуникации — реальные перемены происходят только в живом взаимодействии. Именно на практике слова начинают звучать иначе, а контакт становится по-настоящему честным и бережным. Что тебя ждёт на занятии: — Как интегрировать навыки бережного общения в повседневную жизнь — Практика выражения себя без обвинений, сравнений и ярлыков — Способы замечать и разбирать привычные ошибки в коммуникации — Упражнения и игры для тренировки честного, ясного и безопасного общения Кому подойдёт: — Тем, кто хочет строить отношения на основе уважения, эмпатии и доверия — Тем, кто устал от конфликтов, взаимных обвинений и недосказанности — Тем, кто ищет контакт без напряжения и стремится к экологичной, зрелой коммуникации Чему ты научишься? — Осознанно выбирать слова и слышать, что стоит за словами других — Быть в честном, живом контакте — без масок и ролей — Использовать конкретные техники для ненасильственного общения в любой ситуации — от личных до рабочих Формат: Теоретическая часть — краткий обзор принципов ненасильственного общения — разбор типичных ловушек в коммуникации Практическая часть — упражнения, ролевые диалоги и живые ситуации — обучение и обратная связь в безопасной атмосфере Где: метро Сретенский бульвар

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