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Мастерская Дали: создаём украшения из натуральных камней

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Сальвадор Дали превращал губы в диваны, омаров — в украшения, а моду — в поле для художественного эксперимента. На мастер-классе ты сможешь почувствовать свободу воображения и создать собственное украшение из натуральных камней: просто красивое или вдохновлённое эстетикой сюрреализма. Во время встречи обсудят сотрудничество художника с различными модными домами и дизайнерами. В завершение мастер-класса у тебя останется не только новое знание об искусстве и моде, но и уникальное украшение, созданное своими руками — чокер, сет из двух браслетов или обвес. Ведущая: Дарья Второва — дизайнер украшений, основатель творческой мастерской по созданию украшений «Бусинка» (Businka).

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