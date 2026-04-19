Сальвадор Дали превращал губы в диваны, омаров — в украшения, а моду — в поле для художественного эксперимента. На мастер-классе ты сможешь почувствовать свободу воображения и создать собственное украшение из натуральных камней: просто красивое или вдохновлённое эстетикой сюрреализма. Во время встречи обсудят сотрудничество художника с различными модными домами и дизайнерами. В завершение мастер-класса у тебя останется не только новое знание об искусстве и моде, но и уникальное украшение, созданное своими руками — чокер, сет из двух браслетов или обвес. Ведущая: Дарья Второва — дизайнер украшений, основатель творческой мастерской по созданию украшений «Бусинка» (Businka).