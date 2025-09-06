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Мастер-класс «Витраж»

Переведеновский переулок, 18, помещение 1-21

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Научат работать тебя в технике Тиффани. Что это? Как? Приходи, всё покажут и расскажут. А вот какое изделие выберешь ты для творения — зависит только от тебя и твоего воображения. Украшение для цветочного горшка, который создаст уют дома, или интересная подвеска, и другие красивые и интересные вещи. За 3–5 часа ты не только познакомишься с техникой витража, но и создашь сказку, состоящую из 7-10 кусочков. На мастер-классе тебя ждут все этапы обработки стекла, в том числе работа с медной лентой и паяльником. В ассортименте есть множество эскизов, по которым ты сможешь познакомиться с техникой Тиффани. Своё изделие ты в этот же день заберёшь с собой. Видео как найти: https://favoka.art/content/20-marshrut

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