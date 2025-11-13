Утро по-французски
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
8000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Проведи своё утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого на мастер-классе от Novikov Space. В меню: – Блинчики Сюзетт; – Французский омлет с сыром и томатами; – Пан Пердю (французские тосты) с рикоттой и ягодами; – Бокал игристого вина. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.
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