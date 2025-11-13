ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Утро по-французски

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

8000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Проведи своё утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого на мастер-классе от Novikov Space. В меню: – Блинчики Сюзетт; – Французский омлет с сыром и томатами; – Пан Пердю (французские тосты) с рикоттой и ягодами; – Бокал игристого вина. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста