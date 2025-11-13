Проведи своё утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого на мастер-классе от Novikov Space. В меню: – Блинчики Сюзетт; – Французский омлет с сыром и томатами; – Пан Пердю (французские тосты) с рикоттой и ягодами; – Бокал игристого вина. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.