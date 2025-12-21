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Мастер-класс «Рождественская сказка. Елочная игрушка из ваты»

Дом культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты погрузишься в увлекательный мир миниатюр и волшебства, создашь собственную новогоднюю игрушку, которая украсит твою ёлку или интерьер. Основные темы: — Материалы и инструменты для создания долговечных ватных игрушек — Приготовление клейстера — важнейшая основа работы — Создание лица игрушки из силиконового молда и лепка аксессуаров — Роспись лица с выбором гармоничных оттенков для живого образа — Проволочный каркас: пропорции и поза — Формирование тела из ваты, подходящее под композицию — Сборка и расположение всех элементов — Добавление финальных деталей для завершенного образа игрушки Для кого: Подойдёт как новичкам, так и опытным мастерам. Понадобятся терпение и вдохновение. Мастер Мария Куликова — доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ им. А.Н. Косыгина, член творческого союза художников России, член профессионального союза художников России, опыт в профессии более 20 лет. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современный городской жизни.

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