За 3 часа ты создашь стильную картину, которая идеально впишется в твой интерьер или станет отличным подарком для близкого. Под руководством профессионального художника ты будешь рисовать цветы в смешанной технике. Научишься сочетать различные материалы и техники, чтобы добиться потрясающего эффекта. Записаться можно на сайте или по телефону (whatsapp).