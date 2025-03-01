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Цветы в смешанной технике

Мастерская DiPaint, Нежинская улица, 17к4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

За 3 часа ты создашь стильную картину, которая идеально впишется в твой интерьер или станет отличным подарком для близкого. Под руководством профессионального художника ты будешь рисовать цветы в смешанной технике. Научишься сочетать различные материалы и техники, чтобы добиться потрясающего эффекта. Записаться можно на сайте или по телефону (whatsapp).

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