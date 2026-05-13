В мире, где каждый день что-то происходит, человеческий мозг придумывает кучу деструктивных способов расслабиться: четыре часа социальных сетей в день, пиво по пятницам, злоупотребление пирожными... На этом мастер-классе тебе предлагают выплеснуть это всё на холст. Экспрессионизм — это легальный способ поругаться с реальностью и найти внутренний покой. Если ты можешь мазать краску на холст, значит, ты умеешь рисовать. Что тебя ждёт: — Узнаешь, где нарисовать точку на холсте так, чтобы это считалось искусством. — Научишься пользоваться кисточками и красками. — Создашь собственный шедевр, который сможешь гордо повесить на стену. — Будешь бороться с внутренними тараканами.