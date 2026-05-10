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Мастер-класс по жестовой песне

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь спеть известные песни и потанцевать руками. Что будешь делать: – Обсудишь, почему песни нельзя переводить дословно; – Разберёшься, чем жесты в песнях отличаются от жестов в обычно жизни; – Познакомишься с самыми известными жестовыми песнями интернета; – Выучишь новые жесты; – Переведёшь и вместе со всеми споёшь кусочек из известной песни. Это мастер-класс для тебя, если: – ты уже знаком с жестовым языком или только хочешь начать своё знакомство; – любишь музыку и танца (танцевать будут руками); – хочешь начать петь на жестовом языке; Опыт неважен, главное – любовь к музыке и желание учиться.

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