Сможешь спеть известные песни и потанцевать руками. Что будешь делать: – Обсудишь, почему песни нельзя переводить дословно; – Разберёшься, чем жесты в песнях отличаются от жестов в обычно жизни; – Познакомишься с самыми известными жестовыми песнями интернета; – Выучишь новые жесты; – Переведёшь и вместе со всеми споёшь кусочек из известной песни. Это мастер-класс для тебя, если: – ты уже знаком с жестовым языком или только хочешь начать своё знакомство; – любишь музыку и танца (танцевать будут руками); – хочешь начать петь на жестовом языке; Опыт неважен, главное – любовь к музыке и желание учиться.