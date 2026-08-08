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Мастер-класс по вязанию игрушек-амигуруми крючком

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+

Про событие

На мастер-классе ты познакомишься с амигуруми — популярным японским искусством создания маленьких мягких игрушек с помощью крючка или спиц. Ты узнаешь как связать волшебное кольцо (кольцо амигуруми), научишься менять цвет в процессе работы и свяжешь небольшую игрушку своими руками. Ведущая подробно и без спешки объяснит каждый этап создания игрушки и ответит на все интересующие вопросы. В стоимость входят материалы: пряжа, крючки, глазки на безопасном креплении, иголки с большим ушком для сшивания деталей. По желанию можно принести свои крючки не меньше 4мм и пряжу. Запись и вопросы в ТГ.

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