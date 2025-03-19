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Мастер-класс по театральному искусству «Экспромт»

ММКЦ, Ярославское шоссе, 124

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Поиск индивидуальной зоны обаяния начинается здесь. Актёрский тренинг — это метод расширения зоны комфорта, работа со страхом проявления, снятие эмоциональных и физических зажимов. Пластический тренинг — это работа с телесными паттернами и исследование взаимосвязи тела и мозга. Если собрать всё перечисленное в одно целое, получится мастер-класс по театральному искусству «Экспромт», который состоится в ММКЦ вместе с педагогами по актёрскому и пластическому мастерству. Мастер-класс пройдёт в рамках лаборатории, к которой сможет присоединиться каждый, кто желает окунуться в атмосферу открытой и доверительной коммуникации, а также погрузиться в культуру театральных открытий.

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