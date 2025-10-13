Ты научишься работать с профессиональным тафтинг-пистолетом, создавать уникальные пушистые ковры своими руками и получишь массу удовольствия от процесса. Программа: — Введение в технику тафтинга (инструменты, материалы, безопасность) — Разработка эскиза и перенос рисунка на холст — Практика: создание ковра под руководством мастера — Финишная обработка и оформление готового изделия Все материалы и инструменты входят в стоимость. Каждый участник уходит с готовым интерьерным ковром и отличным настроением. Почему стоит прийти: — это не просто мастер-класс, а арт-терапия и перезагрузка — уютная атмосфера — подходит для друзей, пар, корпоративов и даже семейного отдыха Мастер-классы проходят ежедневно по предварительной записи. Доступные слоты: 12:00, 15:00 и 18:00 Средняя продолжительность — 3 часа