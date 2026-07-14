Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Благотворительный мастер-класс по созданию украшений. На мастер-классе сделаешь стильный чокер или сет браслетов из натуральных камней, ювелирного стекла и бисера. Собранные средства будут направлены в поддержку детей и молодых людей с инвалидностью — подопечных фонда «Образ жизни»
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