Благотворительный мастер-класс по созданию украшений. На мастер-классе сделаешь стильный чокер или сет браслетов из натуральных камней, ювелирного стекла и бисера. Собранные средства будут направлены в поддержку детей и молодых людей с инвалидностью — подопечных фонда «Образ жизни»