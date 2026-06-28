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Про событие
Сможешь создать собственное уникальное украшение (обвес, ожерелье-чокер или браслет) из хрустальных, стеклянных и жемчужных бусин, а также натуральных камней. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки из меню кофейни. Если придёшь не один, получите скидку 5%.
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