Сможешь создать собственное уникальное украшение (обвес, ожерелье-чокер или браслет) из хрустальных, стеклянных и жемчужных бусин, а также натуральных камней. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки из меню кофейни. Если придёшь не один, получите скидку 5%.