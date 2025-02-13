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В преддверии самого романтичного праздника ты сможешь создать свечу с посланием, понятным только твоей второй половине или пригласи его сразу на творческое свидание. Что включено в стоимость: — подсвечник, ароматы, фитиль — бусины-буквы и декор — особенный подарок — приветственный напиток! Продолжительность: 1 - 1,5 часа
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