Возраст 5+
Мастер-классы
Про событие
Во время мастер-класса ты создашь своими руками уникальную работу для своего дома или необычный подарок близкому в технике мозаики. Работа подбирается индивидуально, под твой запрос. Записаться на мастер-класс и задать вопросы можно по телефону.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи