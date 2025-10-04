Ты можешь создать аромат на свободную тему на свой выбор. Парфюмер поможет с подборкой компонентов и составлением формулы. В ходе мастер-класса ты создашь индивидуальные духи в концентрации парфюмерная вода объемом 10 мл (внешний вид флакона может варьироваться). Как проходит парфюмерный воркшоп: - вводная теоретическая часть о парфюмерных компонентах и нюансах парфюмерного искусства (кратко) - знакомство с парфюмерными компонентами на заданную тематику - создание парфюма Формулу твоего аромата бережно сохранят и смогут воспроизвести в будущем в рамках парф бара в объеме на твой выбор.