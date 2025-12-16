Мастер-класс, где каждый сможет создать собственные стильные новогодние украшения. За два часа ты создашь до 15 блестящих фольгированных игрушек — выбирай цвет: бронза или серебро. Процесс простой, не требует навыков и подходит всем. А создать атмосферу уюта поможет фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Материалы, угощения и горячее какао уже включены в стоимость. Часть средств будет направлена на поддержку подопечных фонда «Образ жизни».