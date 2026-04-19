Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Ловец солнца – интерьерное украшение, при попадании на него лучей пространство наполнятся радужными бликами (солнечными зайчиками). На мастер-классе окунёшься в творческий процесс: выберешь форму (луна, круг, звезда), бусины, хрустальные подвески, фурнитуру.
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