Ловец солнца – интерьерное украшение, при попадании на него лучей пространство наполнятся радужными бликами (солнечными зайчиками). На мастер-классе окунёшься в творческий процесс: выберешь форму (луна, круг, звезда), бусины, хрустальные подвески, фурнитуру.