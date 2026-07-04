В процессе работы ты освоишь новую технику, поработаешь с формой и цветом, проведёшь время с пользой и удовольствием. Папье-маше — интересный материал, который состоит в основном из бумаги (картона) и клея. Он пластичен, податлив и лёгок. Работа с папье-маше позволяет не только создавать авторские интерьерные объекты, но и развивает пространственное воображение — очень актуальный навык в нашем многомерном мире. Вазу можно будет оставить на просушку в мастерской, а затем забрать или прийти на дополнительное занятие и раскрасить по своему вкусу. Записаться можно по телефону (позвони или напиши в мессенджере).