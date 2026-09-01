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Мастер-класс по созданию грибов

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь сшить маленькие лесные талисманы — грибы, которые можно превратить в брелок, подвес, украшение для сумки, ключей или просто в маленький рукотворный амулет. Из ткани, ниток, бусин и деталей ты будешь собирать свой гриб — идеально ровный или кривой, сказочный, смешной или точь-в-точь как найденный в лесной глуши. Этот мастер-класс подойдёт как тем, кто давно хотел попробовать сделать что-то своими руками, так и тем, кто любит маленькие индивидуальные вещицы с душой. Опыт не нужен — всё покажут и помогут на каждом этапе.

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