Сможешь сшить маленькие лесные талисманы — грибы, которые можно превратить в брелок, подвес, украшение для сумки, ключей или просто в маленький рукотворный амулет. Из ткани, ниток, бусин и деталей ты будешь собирать свой гриб — идеально ровный или кривой, сказочный, смешной или точь-в-точь как найденный в лесной глуши. Этот мастер-класс подойдёт как тем, кто давно хотел попробовать сделать что-то своими руками, так и тем, кто любит маленькие индивидуальные вещицы с душой. Опыт не нужен — всё покажут и помогут на каждом этапе.