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Мастер-класс по созданию фарфоровых украшений

Винсент, Садовническая улица, 57с1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь создать брошь из фарфора. Особые свойства этого материала позволяют сделать украшение одновременно ажурным и прочным — редкое сочетание воздушности и надёжности. Только от тебя зависит, каким будет твоё изделие: нежным цветком, изящным листиком или смелым арт-объектом. Каждый участник унесёт с собой тепло творческой встречи и уникальную фарфоровую брошь, созданную своими руками. В перерывах тебя ждут ароматные напитки и угощения. Все материалы включены в стоимость. Продолжительность: примерно 3 часа

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