Сможешь создать брошь из фарфора. Особые свойства этого материала позволяют сделать украшение одновременно ажурным и прочным — редкое сочетание воздушности и надёжности. Только от тебя зависит, каким будет твоё изделие: нежным цветком, изящным листиком или смелым арт-объектом. Каждый участник унесёт с собой тепло творческой встречи и уникальную фарфоровую брошь, созданную своими руками. В перерывах тебя ждут ароматные напитки и угощения. Все материалы включены в стоимость. Продолжительность: примерно 3 часа