На мастер-классе ты создашь абстрактный керамический объект, вдохновлённый формами и текстурами хлеба. Поэкспериментируешь с пластикой глины, рельефами, фактурами и необычными формами. Здесь не нужно стремиться к реалистичному изображению хлеба — гораздо интереснее передать свои впечатления и ощущения через материал. В результате у каждого участника получится уникальный керамический объект с собственной формой и характером. Ведущий: Борис Макаров — мультидисциплинарный художник. Работает с керамикой, фотографией и графикой.