Мастер-класс по созданию фактурных керамических объектов
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
3300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты создашь абстрактный керамический объект, вдохновлённый формами и текстурами хлеба. Поэкспериментируешь с пластикой глины, рельефами, фактурами и необычными формами. Здесь не нужно стремиться к реалистичному изображению хлеба — гораздо интереснее передать свои впечатления и ощущения через материал. В результате у каждого участника получится уникальный керамический объект с собственной формой и характером. Ведущий: Борис Макаров — мультидисциплинарный художник. Работает с керамикой, фотографией и графикой.
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