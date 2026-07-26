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Мастер-класс по созданию бохо-заколок из перьев

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь сделать лёгкое украшение из перьев, которое можно будет вплести в повседневный образ или оставить для особого случая. Бохо-заколка — это аксессуар с природным настроением, в котором сочетаются перья, фактуры и свободная эстетика. Каждая заколка получится немного разной и по-своему уникальной. Что будешь делать: – подберёшь материалы и соберёшь заколку в своём стиле – поработаешь с разными перьями и декоративными элементами – создашь готовое украшение, которое заберёшь домой – проведёшь время в спокойной творческой атмосфере и отвлечёшься от повседневной суеты Опыт и специальные навыки не требуются, все материалы включены в стоимость.

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