ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по созданию аксессуаров из спрессованных полиэтиленовых пакетов

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 5+
Мастер-классы

Про событие

Ты узнаешь о возможностях экологического творчества и научишься превращать отходы в уникальные вещи. На занятии ты: — выберешь авторский текстурированный лист из спрессованных пакетов, — перенесёшь на него выкройку, — вырежешь и соберёшь аксессуар на кнопках. В результате у тебя получится стильное изделие из материалов, которым подарили вторую жизнь. Что можно сделать: — Кошелёк-картхолдер для карт, ключей и мелочи. — Очечник-косметичка, который подойдёт для очков, кистей или карандашей. — Складная коробочка-лоток для бижутерии, мелочей или игровых кубиков. Ведущая: дизайнер и художник Мария Платонова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста