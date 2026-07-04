Ты узнаешь о возможностях экологического творчества и научишься превращать отходы в уникальные вещи. На занятии ты: — выберешь авторский текстурированный лист из спрессованных пакетов, — перенесёшь на него выкройку, — вырежешь и соберёшь аксессуар на кнопках. В результате у тебя получится стильное изделие из материалов, которым подарили вторую жизнь. Что можно сделать: — Кошелёк-картхолдер для карт, ключей и мелочи. — Очечник-косметичка, который подойдёт для очков, кистей или карандашей. — Складная коробочка-лоток для бижутерии, мелочей или игровых кубиков. Ведущая: дизайнер и художник Мария Платонова.