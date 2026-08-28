Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Научишься создавать запоминающуюся атмосферу без сложной флористики и дорогого декора. Что разберут: базовые принципы композиции — симметрия, акценты, воздух работа с текстилем: фактуры, наслоения, неочевидные сочетания каждодневная посуда, которая выглядит празднично Соберёшь несколько вариантов стола из одного набора посуды — увидишь, как детали меняют настроение.
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