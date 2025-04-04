Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Погрузись в мир цветов и научись создавать настоящие шедевры. Проведут мастер-класс для начинающих флористов, под руководством шеф-флориста арт-бюро Lupine. Для бронирования места необходимо связаться с администратором по номеру телефона.
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