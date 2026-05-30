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Мастер-класс по росписи виниловых пластинок

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты: — Создашь собственный виниловый шедевр, который станет стильным украшением интерьера или незабываемым подарком; — Научишься работать с акриловыми красками и различными техниками росписи; — Получишь заряд положительной энергии и вдохновения; — Проведёшь время в приятной компании. Всего 8 мест, небольшая группа, чтобы каждый получил внимание и результат. Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону (whatsapр и телеграм): +7 (919) 148-91-51

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