На мастер-классе ты: — Создашь собственный виниловый шедевр, который станет стильным украшением интерьера или незабываемым подарком; — Научишься работать с акриловыми красками и различными техниками росписи; — Получишь заряд положительной энергии и вдохновения; — Проведёшь время в приятной компании. Всего 8 мест, небольшая группа, чтобы каждый получил внимание и результат. Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону (whatsapр и телеграм): +7 (919) 148-91-51