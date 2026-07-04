Это не столько мастер-класс, сколько арт-терапия. Из обрезков кожи и собственного воображения ты создашь интерьерные картины, которые станут выражением твоего представления о прекрасном. Это будут горы, море, волны, облака, домики, деревья и маяки, да, впрочем, любой сюжет, который кажется тебе умиротворяюще-прекрасным. С организаторов — основы для картин, большой выбор материала, техническая поддержка, много клея для кожи, чай с печеньем и потрясающий вид из окна, а с тебя — желание творить и расслабляться.