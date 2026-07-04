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Мастер-класс по работе с кожей: создание картины

Столярная мастерская DIY Академия, Малая Семёновская улица, 5с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Это не столько мастер-класс, сколько арт-терапия. Из обрезков кожи и собственного воображения ты создашь интерьерные картины, которые станут выражением твоего представления о прекрасном. Это будут горы, море, волны, облака, домики, деревья и маяки, да, впрочем, любой сюжет, который кажется тебе умиротворяюще-прекрасным. С организаторов — основы для картин, большой выбор материала, техническая поддержка, много клея для кожи, чай с печеньем и потрясающий вид из окна, а с тебя — желание творить и расслабляться.

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