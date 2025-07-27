На мастер-классе в уютной творческой мастерской ты погрузишься во все тонкости приготовления любимого лакомства. Ты узнаешь больше об истории мороженого, секретах производства и о том, чем крафтовое мороженое отличается от фабричного. Также ты своими руками приготовишь холодные коктейли и лавандовое мороженое на профессиональном оборудовании: сваришь цветы лаванды, соединишь со сливками, ягодами голубики и сочным личи. В конце каждый участник сам заглазирует эскимо шоколадом и украсит своё творение.