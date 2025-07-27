ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по приготовлению мороженого

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе в уютной творческой мастерской ты погрузишься во все тонкости приготовления любимого лакомства. Ты узнаешь больше об истории мороженого, секретах производства и о том, чем крафтовое мороженое отличается от фабричного. Также ты своими руками приготовишь холодные коктейли и лавандовое мороженое на профессиональном оборудовании: сваришь цветы лаванды, соединишь со сливками, ягодами голубики и сочным личи. В конце каждый участник сам заглазирует эскимо шоколадом и украсит своё творение.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста