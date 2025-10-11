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Мастер-класс по помаде

Арт-кластер «Творческие Люди», Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как выбирать, наносить, любить. Всё, что нужно знать про красную помаду. Опытный эксперт по красоте познакомит тебя с миром безупречного нанесения помады. Ты проявишь творческий подход в выборе цвета и текстуры помады, техники нанесения. Будешь экспериментировать и смешивать оттенки помады, идеально дополняя твой индивидуальный стиль. Тебя ждёт: • мастер-класс по помаде от эксперта, демонстрация и практика • вопросы - ответы, консультация по макияжу губ • ревизия ваших средств для губ (помады, блеск, бальзамы и т.д.) Не забудь принести свою косметичку со средствами для губ. Все материалы и инструменты на мастер-классе предоставляются. Также всех участников ждут подарки от французского парфюмерного бренда Via Francois.

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