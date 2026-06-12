ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по перешиву винтажных книг

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Если у тебя есть старые книги с трухлявыми обложками, которые уже не годятся, но не хочется выкидывать, то им можно подарить новую жизнь. На мастер-классе по перешиву старых книг ты: — отделишь «тетради» от потрёпанной обложки; — поухаживаешь за слабыми страницами; — создашь новую защитную обложку из натуральной или искусственной кожи (на выбор); — исследуешь технику бережной реставрации; — хорошо проведёшь время в безопасном пространстве. Перед участием необходимо прислать ведущей фотографию корешка реставрируемой книги.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Клуб «Го без границ»
Популярное
Выбор редакции
Клуб «Го без границ»

Бесплатно

Inna Syberia
Inna Syberia

от 1600₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 1290₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи