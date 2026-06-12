Если у тебя есть старые книги с трухлявыми обложками, которые уже не годятся, но не хочется выкидывать, то им можно подарить новую жизнь. На мастер-классе по перешиву старых книг ты: — отделишь «тетради» от потрёпанной обложки; — поухаживаешь за слабыми страницами; — создашь новую защитную обложку из натуральной или искусственной кожи (на выбор); — исследуешь технику бережной реставрации; — хорошо проведёшь время в безопасном пространстве. Перед участием необходимо прислать ведущей фотографию корешка реставрируемой книги.