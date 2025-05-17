Мастер-класс, на котором ты сможешь подарить голос персонажу из фильма или аниме, попробовать себя в роли диктора, актёра дубляжа или просто обзавестись новым увлекательным хобби. Что тебя ждёт: — Погружение в профессию: основы и секреты озвучки — Речевая разминка — как у настоящих актёров — Упражнения на голос, дикцию, дыхание — Озвучивание выбранного видеоролика в студии — Индивидуальные советы от актёра дубляжа — Профессиональная запись твоей озвучки — Готовое видео с твоей озвучкой на память Форматы участия: 1. Романтическое свидание (для 2 человек): 2 часа — 21 000 рублей 1 час — 10 500 рублей 2. Групповой мастер-класс (до 7 человек): 3 900 рублей с человека / 2 часа 3. Индивидуальное занятие для компании (до 6 человек): 21 000 рублей за всю компанию / 2 часа Бонусы: Компания 4–5 человек — скидка 5% 6+ человек — скидка 10% Дата и время — по согласованию с менеджером, МК проходят регулярно. Как записаться: Напиши в Telegram (кнопка выше), сообщи, что хочешь записаться на мастер-класс по озвучке и нашли информацию в «Кавре».